Martin Erlic e una stagione da protagonista con la maglia dello Spezia. In Liguria il centrale croato sta confermando quanto di buono fatto vedere l’anno scorso, in Serie B. La sua stagione – scrive La Gazzetta dello Sport – è talmente positiva che il suo nome ha cominciato a girare tra i dirigenti delle squadre di Serie A. Si interessa il Milan, si parla di Napoli, a gennaio si fa sotto la Fiorentina, ma il suo presente è ancora al Picco. Almeno per il momento: i rossoneri hanno già sondato in estate la pista Erlic e lo hanno tenuto sotto osservazione durante la stagione. Dopo Spezia-Milan, a parlare col centrale è andato Ante Rebic, suo connazionale, che gli ha fatto capire come l’interesse della società sia concreto. Forse, per Erlic, è arrivato il momento di salire un altro gradino.

