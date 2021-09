Gazzetta, Commisso-Vlahovic: chiusa la fase del “buonismo”. Rocco è amareggiato

Il commento del quotidiano sulla nota vicenda

La pazienza è finita. Il presidente Commisso dichiara chiusa la fase del “buonismo” nella trattativa per l’allungamento del contratto di Dusan Vlahovic. Il patron viola considera il gioiello serbo una specie di figlioccio. Lo ha difeso quando lui, un anno fa, era in difficoltà. Lo ha portato all’interno della sua famiglia. Gli ha anche offerto uno stipendio favoloso. Cifre che entrerebbero nella storia della Fiorentina. In cambio ha ottenuto solo risposte vaghe. Commisso ha raccontato la sua amarezza dopo aver ricevuto il Premio Nereo Rocco organizzato dalla Settignanese nella palestra del Centro Tecnico di Coverciano. Scrive La Gazzetta dello Sport in merito alle dichiarazioni del Presidente viola sul rinnovo del proprio centravanti.