Ferrara scrive: “La Fiorentina finalmente ha un allenatore”

L'analisi di Benedetto Ferrara

Sulle pagine di RepubblicaBenedetto Ferrara traccia il profilo caratteriale del nuovo allenatore della Fiorentina. Un tecnico sempre dalla parte dei suoi calciatori, ma che è pronto a tutto pur di portare a casa i risultati. I soldi non sono mai stati la priorità, Rino è un uomo d'onore che odia nascondersi dietro le solite frasi fatte e dice sempre quello che pensa. Tuttavia è bene precisare che il Gattuso allenatore è ben diverso dal Gattuso centrocampista di corsa e rottura. L'ex Milan ha studiato il mestiere, sbattendo la testa in alcune occasioni, e sa adattarsi alle situazioni. Chiara la propensione per il gioco propositivo ma abbinato al pragmatismo quando necessario. Equilibrio la parola chiave, con il Napoli infatti ha messo in mostra il terzo miglior attacco del campionato ed anche la terza miglior difesa.