Gattuso ritrova Cutrone: quelli che non mollano mai

La gara tra Napoli e Fiorentina sarà anche la sfida tra Gennaro Gattuso e Patrick Cutrone. Il tecnico azzurro ha sempre riconosciuto all’ex attaccante di avere il “veleno”. Adesso – scrive La Gazzetta dello Sport – l’ex attaccante milanista può creare dei pericoli al suo vecchio allenatore perché la Fiorentina è in fiducia dopo la vittoria contro l’Atalanta in Coppa Italia. Gattuso, al Milan, pensò addirittura di giocare col 4-4-2 per schierare Cutrone insieme a Higuain. L’arrivo di Piatek relegò Patrick a un ruolo più subalterno. Per l’appunto proprio contro il Napoli in Coppa Italia, partita in cui il polacco segnò una doppietta.