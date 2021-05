Gattuso-Napoli, nessun disgelo. Ma una riconferma farebbe felice la piazza

Ipotesi al momento da scartare ma già domani potrebbero esserci delle novità

Gennaro Gattuso sfiderà domani la Fiorentina, quella che potrebbe essere la sua prossima squadra. Il tecnico calabrese, che è a soli 180 minuti dal raggiungimento della Champions col Napoli, sembra sempre più lontano dalla piazza azzurra. Come riporta Tuttosport, tuttavia, una riconferma sulla panchina azzurra non sarebbe da escludere e potrebbe arrivare già domani dopo la gara. La conferma dell'allenatore ex Milan farebbe contenti tutti a Napoli, dal presidente ai tifosi. Al momento, però, non sembra esserci margine per questa eventualità.