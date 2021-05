Gattuso, continua il gelo con De Laurentiis: fra 5 partite la verità

Gattuso a metà tra il futuro e la corsa Champions, la Fiorentina alla finestra

Continua il momento complicato di Gennaro Gattuso, che ha 5 partite per conquistare la qualificazione in Champions League con il suo Napoli, per poi scoprire cosa gli riserva il futuro. Come racconta Tuttosport, il disgelo con il presidente De Laurentiis non c'è stato, anzi, e non è affatto detto che potrebbe esserci dopo la qualificazione alla coppa europee. Fiorentina, Juventus, e anche Milan restano alla finestra, aspettando di capire cosa succederà a Napoli.