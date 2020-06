Stando a quanto riporta il Corriere dello Sport, dopo Cvc Capital Partners e Bain Capital, un altro fondo si sarebbe fatto avanti per entrare nella nostra Serie A: si tratta di Advent International, società di private equity americana. L’oggetto da contendere è sempre lo stesso, i diritti tv del massimo campionato per i prossimi dieci anni. Vista l’imminente scadenza dell’esclusiva riservata a Cvc, i due restanti fondi si sono attivati mettendo sul piatto cifre e valutazioni maggiori. La Cvc per garantirsi l’esclusiva anche per il prossimo decennio aggiunge rispetto all’offerta degli anni precedenti: la creazione di un fondo infrastrutturale, dedicato alla costruzione di nuovi stadi e alla ristrutturazione degli impianti attuali. La Lega, nelle scorse settimane, ha affidato ad una commissione ad-hoc, formata da Agnelli, Lotito, De Laurentiis e Percassi, la valutazione della proposta.