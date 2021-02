Alessandro Gamberini, ex Viola e Chievo, ha parlato a L’Arena del suo passato ma anche delle sue ambizioni:

“Non mi piace essere riconosciuto come un calciatore che è stato tanti anni in Serie A. Vorrei essere riconosciuto per ciò che faccio. Voglio dare il contributo alla causa ed essere apprezzato come allenatore. È questa la scommessa.