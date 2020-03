Galli: “Pausa alleata di Iachini. I giocatori non si lascino andare”

Lo sport è fermo fino ad almeno il 3 aprile. Come si deve comportare il calcio se l’attività dovesse riprendere? Su questo tema La Nazione ha intervistato l’ex viola Giovanni Galli:

I giocatori devono continuare ad allenarsi, magari per conto proprio anche con richiami di atletica per non perdere la condizione fisica. Iachini è come se dovesse preparare l’inizio di una stagione. Corta, certo, ma con il vantaggio di sapere che parco giocatori ha a disposizione e da quale situazione di classifica parte. Cosa devono fare i giocatori? Deve passare il messaggio che questo non è un periodo di ferie e continuare a comportarsi come se si fosse nel pieno della stagione agonistica. E’ solo uno stop forzato, ma ritengo che gli atleti questo lo sappiano e certo non si ’lascino andare’ anche sotto il profilo alimentare.