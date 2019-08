Galatasaray e Coppa Italia, adesso si fa sul serio

La Fiorentina nella giornata di ieri è tornata ad allenarsi sul campo, adesso la testa va alla sfida di domenica (alle 21:00) contro il Galatasaray di Terim. Il match in scena al Franchi, sarà l’ultima occasione di rodare i meccanismi in vista della prima sfida ufficiale della stagione, la partita di Coppa Italia del 18 Agosto contro la vincente di Benevento-Monza [CLICCA].

****************

CLICCA PER LEGGERE:

– TUTTI I MOVIMENTI DI MERCATO DELLA FIORENTINA

– DATE E RISULTATI DELLE AMICHEVOLI ESTIVE DELLA FIORENTINA