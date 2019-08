Galatasaray all’orizzonte: i viola tornano in campo oggi. Le info per la sfida

La Fiorentina riprenderà oggi a lavorare per prepararsi all’impegno che la attende domenica sera, quando al Franchi arriverà il Galatasaray di Terim, ultimo avversario prima che le partite diventino ufficiali. I biglietti sono in vendita già da ieri: 18 euro per la Maratona (8 il ridotto), 33 per la tribuna e il parterre, 43 per la tribuna VIP. Turchi attesi a partire da venerdì, intanto in settimana verranno presentati i nuovi acquisti: il primo sarà Boateng, quindi Lirola e gli ultimi colpi di Corvino, Rasmussen Zurkowski e Terzic. Senza dimenticare Dragowski, fresco di rinnovo fino al 2023. Lo scrive il Corriere dello Sport-Stadio.