Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l’ex viola Giovanni Galli ha parlato brevemente anche della Fiorentina:

Sabato i tifosi erano conquistati da Commisso e Barone, io dico solo di non esagerare con i giovani: servono punti di riferimento. Non si può pensare che Vlahovic giochi 40 partite. E poi, considerato che Boateng non è un centravanti, in quella squadra chi fa i gol?