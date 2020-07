Furto Ribery, l’allarme sarebbe risultato essere disinserito. Le indagini dei carabinieri

Anche Il Corriere Fiorentino parla del furto subito da Franck Ribery. Il fatto è avvenuto probabilmente durante la notte di sabato scorso ma FR7 lo avrebbe scoperto soltanto domenica sera tardi, al rientro da Parma. A quel punto ha dato l’allarme alle forze dell’ordine e, sul posto, sono intervenuti i carabinieri. Secondo i primi accertamenti i ladri sono riusciti a forzare una porta finestra e sono entrati all’interno dell’abitazione. E’ stato un gioco da ragazzi, perché l’allarme sarebbe risultato essere disinserito, ma in queste ore ci sono accertamenti per capire se non sia stato manomesso. Da un primo esame da parte degli investigatori sembra che siano spariti due Rolex, monili in oro e contante che si trovava nelle borse della compagna del calciatore.

Sul posto anche gli uomini della scientifica: si cercano impronte dei ladri. I carabinieri stanno adesso cercando indizi utili nelle telecamere pubbliche che si trovano a Bagno a Ripoli, mentre quelle interne alla villa non hanno registrato nulla di utile. È da capire se fossero funzionanti, o se qualcuno le abbia manomesse. Una vicenda che ha colpito nel profondo il francese, che nella giornata di ieri si è sfogato sui social (LEGGI). Una minaccia di lasciare Firenze? Uno sfogo? Si scoprirà nei prossimi giorni. Sta di fatto che il campione francese è legato alla Fiorentina da un altro anno di contratto. Forse Ribery è pronto a rinunciarci. È scosso, il fuoriclasse francese, e per questo Rocco Commisso ha voluto chiamarlo di persona dopo che, al centro sportivo, erano stati Joe Barone e Daniele Pradè a raccoglierne lo sfogo (e poi sono rimasti con lui e altri amici a cena).