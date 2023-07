Fulham, 7 milioni per Igor: la Fiorentina dice no ma aspetta il rilancio

Per Igor sta per aprirsi un discorso con il Fulham, pronto a investire sul brasiliano poco più di 7 milioni e garantire al giocatore un contratto triennale.

La Nazione si sofferma sul difensore brasiliano della Fiorentina. Per Igor sta per aprirsi un discorso con il Fulham, pronto a investire sul brasiliano poco più di 7 milioni e garantire al giocatore un contratto triennale. La Fiorentina vorrebbe monetizzare meglio il cartellino del difensore e punta a un rialzo dell’offerta inglese. Detto questo l’obiettivo è comunque di non mollare il tavolo col Fulham e di raggiungere in qualche modo un accordo. Magari in tempi brevi. (I DETTAGLI)