Dopo l’incontro con il sindaco di Firenze Dario Nardella, dove si è parlato di un nuovo concetto di città, Massimiliano Fuksas ha parlato a La Nazione, toccando anche il tasto dolente relativo allo stadio della Fiorentina. All’archistar è stato chiesto se nella chiacchierata con il primo cittadino si è parlato del Franchi: “Questa ormai è una fissazione, con me il sindaco Nardella dello stadio non ha mai parlato. L’ultimo stadio che ho progettato per Firenze è quello che ho fatto per la famiglia Della Valle e che mi dispiace molto non aver visto realizzare. Tenevo moltissimo alla Nuvola”.

