Friedkin-Commisso, l’analisi del giornalista di NY: “Rocco è un vero appassionato di calcio”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, il giornalista newyorchese Andrew Dampf (corrispondente da Roma dell’Associated Press), ha detto la sua sui Presidenti di Fiorentina e Roma, Friedkin e Commisso: “Da noi hanno fama d’imprenditori seri, ma gli Stati Uniti sono enormi, i magnati tanti e il grande pubblico non li conosce tutti. In ogni caso non è facile entrare in una cultura sportiva diversa dalla propria: bisogna parlare la lingua del luogo (e in questo Commisso è avvantaggiato dalle origini) e poi conoscere tutte le sfumature del mercato. […] Commisso è un vero appassionato di calcio, molto estroverso, ma non è detto che uno stile diverso non possa far bene. Di Friedkin si conosce poco, ma forse in una città molto passionale come Roma potrebbe essere una cosa positiva che non si esasperino gli animi con dichiarazioni bollenti”.