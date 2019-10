Frenati dalla sosta: un pari che lascia rimpianti. Ma la Fiorentina è sul treno che conta

Brescia-Fiorentina, il commento del Corriere Fiorentino: “Un pareggio, lo 0-0 di ieri, che certo lascia un pizzico di rimpianto, ma nulla toglie a quanto fatto fino ad ora. Soprattutto, lascia i viola pienamente agganciati al treno che conta. La strada è lunga e il fatto di essere sui binari giusti per il momento può bastare. Di certo non si può dire che l’Aeroplanino non abbia cercato di vincere. Non ci è riuscito, stavolta. Ci riproverà domenica, al Franchi, contro la Lazio. Classifica alla mano, uno scontro diretto per l’Europa. E non era scontato che lo fosse”.