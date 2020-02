Franck è carico e pronto a recuperare. Il ritorno in campo di Ribery, tutto postato sui social

Franck Ribery ha ripreso ad allenarsi al centro sportivo Davide Astori. Per adesso solo attività fisica singola per il francese: palestra con tanta cyclette e corsa sul campo di gioco. Il Corriere dello Sport Stadio stamani sottolinea come il numero sette della Fiorentina ieri ha voluto documentare il suo rientro sui propri canali social, mostrando le varie fasi della seduta atletica con programma ovviamente differenziato.

Adesso c’è solo da aspettare anche se i quaranta giorni stimati per il suo rientro in campo non sembrano essere pochi. Finora Firenze si è goduta troppo poco il fenomeno francese. Soltanto nelle prime settimane di campionato aveva già ottenuto il titolo di MVP della Serie A con le sue prime apparizioni in maglia viola.

Firenze e la Fiorentina attendono il rientro del loro leader.