Franchi jr: “No all’elogio funebre. Perché la Mercafir dovrebbe essere migliore?”

Il Corriere Fiorentino ha intervistato Francesco Franchi, il figlio di Artemio Franchi. Dice che costruire un nuovo stadio comporterebbe un danno per Campo di Marte, quartiere a vocazione sportiva. Sul nuovo stadio alla Mercafir, Franchi dice che il club viola si dovrebbe accollare un bell’onere economico. E tra distruggere e ricostruire, con i rischi relativi al terreno, eventuali problemi di inquinamento e tutto il resto, conoscendo il complesso mondo dell’urbanistica…fossi Rocco sarei impaurito. Sarebbe dispiaciuto se vedesse trasformare l’intitolazione dello stadio al padre in un elogio funebre. “Qualsiasi sia l’idea sul cosa farne dopo si snaturerebbe il motivo per cui lo stadio è nato. Nessuno mi ha ancora spiegato perché la Mercafir dovrebbe essere meglio del Franchi ristrutturato. Qualcuno si prenda la responsabilità politica e sociale di uccidere un quartiere che vive di sport. Con i costi di manutenzione che ha uno stadio, non crederanno mica che con il rugby e qualche concerto ci si possa rientrare? Per tutelare un capolavoro architettonico rischiano di pagare un costo sociale così? Spero non diano la responsabilità a Commisso e che se la prendano il Comune e la soprintendenza“.