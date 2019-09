In casa Fiorentina tiene banco il restyling del Franchi. E di questo argomento ieri mattina hanno parlato Commisso, Nardella e il soprintendente Andrea Pessina.

Il Corriere Fiorentino svela un retroscena. La soprintendenza ha chiesto fino a due mesi per un parere e per i vincoli che saranno comunque decisivi. “Ma così perdo tempo“, pare abbia detto Rocco Commisso.

Nuovo stadio: 36 anni di parole. Ora la svolta, ma per il restyling del Franchi (forse)