Franchi, lo spiraglio di Commisso al restyling: contatto con Casamonti

Si torna a parlare di Stadio e sul Corriere Fiorentino c’è un interessante approfondimento sul Franchi. Sì, perché la perizia che ha fissato il presso d’acquisto dell’area Mercafir a 22 milioni ha dirottato nuovamente l’attenzione di Rocco Commisso sull’impianto a Campo di Marte, chiedendo all’architetto Casamonti di verificare la fattibilità di un ammodernamento del Franchi. Senza abbattere le attuali curve, ovvero secondo le indicazioni del soprintendente Pessina. Un’ipotesi – sottolinea il quotidiano – che ridurrebbe al minimo le chance di vedere uno stadio nuovo a Firenze, ma che porterebbe la Fiorentina ad essere il punto focale del quartiere.

L’idea di restyling era stata la prima presa ad essere presa in considerazione del patron viola, ma i no della Soprintendenza all’abbattimento delle curve aveva dato la frenata decisiva. O forse no, perché adesso nell’ottica del “fast fast fast” lo stadio alla Mercafir forse non c’è più. Un’ipotesi da non scartare del tutto, mentre l’altra soluzione, quella di Campi Bisenzio, sembra raffreddarsi: i costi per l’acquisto dei terreni sono convenienti, tuttavia i collegamenti stradali e tramviari sono totalmente assenti e finirebbe per essere più complicata e costosa per creare le infrastrutture necessarie.