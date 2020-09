Franchi, la proposta di M. Nervi: “Firenze, fai come Roma: il modello Flaminio funziona”

Mentre gli esponenti della politica e i tecnici della sovrintendenza si esibiscono in quello che sta assumendo ogni giorno di più i connotati di uno scontro frontale, da La Nazione oggi in edicola emerge un interessante suggerimento da parte di Marco Nervi, nipote del Pier Luigi che negli anni ’30 realizzò il Franchi. Ingegnere come il nonno (anche se elettronico), Nervi è venuto recentemente a Firenze da Bruxelles per incontrare il Sindaco Nardella e presentare la proposta della sua associazione, che dal 2008 opera per valorizzare l’opera del nonno, per mettere mano allo stadio comunale.

«A Firenze vorremo proporre ciò che stiamo facendo a Roma con lo stadio Flaminio», ha spiegato Nervi (che nel frattempo si è visto rimandare l’incontro da parte di Nardella), «perché il Franchi ha analoghe esigenze di conservazione e ristrutturazione. A Roma abbiamo individuato un percorso virtuoso, che sta mettendo insieme tutti i soggetti interessati per arrivare a una soluzione condivisa. L’idea è arrivare a un piano di conservazione con linee guida e le criticità, e soprattutto la scala di tolleranza rispetto a ciò che è possibile modificare e ciò che invece ne rappresenta le peculiarità».