Franchi, futuro incerto. Palazzo Vecchio chiede aiuto a Roma

Sulle pagine del Corriere Fiorentino trova nuovamente spazio la questione relativa al Franchi. L’assessore all’urbanistica del Comune di Firenze Cecilia Del Re e le sue dichiarazioni sono in linea con quelle dell’archistar Massimiliano Fuksas (che incontrerà oggi): “Se la soprintendenza aprisse maggiormente… Ma con l’unica soluzione prospettata sulle curve, quella di costruirle più vicine ma su quelle attuali non abbattendole, la Fiorentina non è disponibile a investire”.

La Fiorentina infatti vuole un nuovo stadio, moderno, che sta rendendo vane le discussioni in corso tra l’amministrazione, il presidente del Quartiere 2 e la Soprintendenza. Il nodo però resta, cosa ne sarà del Franchi? Senza Fiorentina, rischia di fare la fine dello stadio Flaminio a Roma, ormai a rischio crollo. Del Re chiede un finanziamento al governo per la manutenzione dell’impianto e un progetto operativo realizzato in sei mesi attraverso un concorso di progettazione internazionale che terrà conto proprio delle richieste dei cittadini.