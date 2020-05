Franchi, Fiorentina scettica sul decreto semplificazioni. Ecco quando Commisso dovrebbe parlare

Il Corriere Fiorentino si concentra anche sull’eventuale restyling del Franchi. Dalla sede viola trapela un profondo scetticismo su quanto potrà arrivare dal “decreto semplificazioni” che, in teoria, dovrebbe permettere interventi massicci per ristrutturare i cosiddetti “stadi monumento”. Stanco di aspettare insomma, Rocco (che dovrebbe parlare il 6 giugno in occasione dell’anniversario del suo arrivo a Firenze) ha fatto la sua scelta, ed è (molto) difficile che possa tornare indietro. Per andare avanti, però, c’è da camminare.