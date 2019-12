“Franchi e campini cittadella sport. Case nello stadio? Se si può abbattere, ma con questa struttura…”

La Nazione ha intervistato Giancarlo Fianchisti, presidente dell’ordine degli ingegneri di Firenze. Si parla del futuro dell’Artemio Franchi. Prima di tutto, afferma, deve essere chiarito se si punta o no allo spostamento. “L’area fiorentina è talmente grande che potrebbe permettersi un ’Franchi’ cittadella dello sport, se e quando la Fiorentina deciderà di trasferirsi altrove“, dice Fianchisti.

Su un recupero del Franchi a fini abitativi, il presidente è scettico. “Se si può abbattere è un conto. Se resta questa struttura…“. Consiglia di ospitare sedi di società sportive e associazioni commerciali negli spazi chiusi. All’esterno, “ripristinando la pista, uno stadio per l’atletica, altri sport e appuntamenti di richiamo“. Alcuni sostengono che Campo di Marte morirebbe senza la Fiorentina. Secondo Fianchisti è riduttivo legare la sopravvivenza di un quartiere a venti partite l’anno. Stadio a Novoli o a Campi Bisenzio? Per il presidente è opportuno ragionare in un’ottica comunale. “Potendoselo permettere, è arrivato il momento di realizzare uno stadio nuovo. Rispetto al passato ora c’è molta più attenzione allo sport: il ’Franchi’ più l’area dei campini, che tornerà al Comune quando sarà lasciata libera dalla Fiorentina, potrà diventare una cittadella per tante società. Un polo in grado di attrarre attività e persone per tutta la settimana“.