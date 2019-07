Boateng e Lirola, affondo viola: un doppio colpo per rilanciare il mercato. Apre così in edicola oggi, con i due prtoagonisti di questi ultimissimi giorni di mercato. “Il diesse Pradè a Milano ha parlato con il Sassuolo”, si legge sulla prima pagina del quotidiano, “l’obiettivo è chiudere per entrambi. L’under 21 spagnolo sarebbe l’esterno destro ideale, il tedesco ha la personalità giusta che manca a centrocampo”.