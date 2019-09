Forza fisica e colpo di testa micidiale: il brasiliano è il nuovo Toni

Alla fine a portarlo in Italia è stata la Fiorentina. Sì, perché a Pedro ci aveva provato il Milan, subito dopo la Roma: non ci si è tuffata la Lazio, perché tecnicamente il giocatore assomiglia tanto a Ciro Immobile, agile e esplosivo al tempo stesso. Mentre più o meno un anno fa era stato il Real Madrid ad averlo in pugno spingendosi fino al Maracana per vederlo giocare, salvo poi fare marcia indietro al momento dell’infortunio. La Nazione parla delle caratteristiche di Pedro, penultimo colpo di mercato della Fiorentina: abilità nel gioco aereo che un po’ ricorda quella del primo Luca Toni viola, fino alle acrobazie in area, anche per strappare il pallone ai difensori avversari. LA CARRIERA E LE CARATTERISTICHE DI PEDRO CON LA SCHEDA DI TUTTITALENTI.COM

Letale negli ultimi metri, ha fatto della velocità nel lungo uno dei suo punti di forza, insieme al dribbling, con cui è solito nascondere il pallone all’avversario per poi trovare la conclusione verso la porta. Con il Fluminense, ha segnato 31 gol in 93 gare, riuscendo a conquistare la nomina di migliore giocatore del Brasilerao nella stagione del brutto stop, restando comunque il vice cannoniere alle spalle di Gabigol.