Paulo Fonseca era a Trigoria per l’allenamento della sua Roma, in casa non c’erano né la moglie né il figlio di appena due anni. Alcuni ladri si sono introdotti nella villa del tecnico e hanno sottratto valori per circa 100mila euro. L’allarme era stato disattivato, nessuna impronta. I malintenzionati avevano studiato gli spostamenti della famiglia, conclude il Messaggero.