Focus sulle infrastrutture: giovedì la presentazione del centro sportivo. Nuovo stadio e Franchi…

Oltre che sul campo, il prossimo mese, per la Fiorentina, sarà impegnativo anche sul fronte delle infrastrutture. Giovedì 28 novembre, nel corso di un’assemblea pubblica, sarà presentato il nuovo centro sportivo che sorgerà a Bagno a Ripoli, con focus sui tempi e i modi relativi alla costruzione di quello che Commisso si aspetta diventi uno dei più grandi centri sportivo in Italia. Il presidente – scrive il Corriere Fiorentino – seguirà anche gli ultimi sviluppi sullo stadio. Mentre l’ipotesi Campi Bisenzio resta in piedi (sono recenti i contatti con la famiglia Casini disposta a trattare direttamente con Commisso i treni di proprietà già oggi presi in considerazione per il centro sportivo e più ampi dell’area Mercafir), è di ieri l’annuncio della Soprintendenza sulla conclusione della procedura di verifica dell’interesse culturale del Franchi.

NARDELLA SUL FRANCHI: “PRONTO PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE”