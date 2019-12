Florenzi più Kalinic: filo diretto con la Roma

Il mercato si avvicina e a breve la Fiorentina riaprirà un tavolo con la Roma. Un tavolo che, secondo La Nazione, riguarda due operazioni: Alessandro Florenzi e Nikola Kalinic. Se l’esterno è un giocatore che Pradè e Montella vorrebbero vedere subito in maglia viola con la prospettiva di un accordo per le prossime stagioni, per il croato si tratterebbe di un ritorno. Nelle ultime ore si è aperta questa pista di mercato anche perché a causa di un infortunio Kalinic sta vivendo senza sensazioni positive l’avventura romanista. LA SCHEDA DI FLORENZI SU TUTTITALENTI.COM