Florenzi piace molto, ma la concorrenza è forte

La Fiorentina ha messo nel mirino Alessandro Florenzi, tuttofare della Roma, che con l’arrivo di Fonseca sulla panchina dei giallorossi non ha più trovato spazio. Il ragazzo non è schierato titolare da sei partite, e il suo rapporto con la squadra della capitale sembra arrivato alla fine. Come riporta il Corriere Fiorentino, Pradè ci sta provanfo, sta cercando la formula giusta e il modo di convincere il ragazzo, sul quale è forte anche l’Inter di Conte, che lo conosce e vorrebbe farne il suo nuovo Giaccherini. I viola hanno dalla loro, però, la carta Lucci, agente del giocatore oltre che di Montella, e in ottimi rapporti con Pradè, che potrebbe facilitare la trattativa.