Florenzi lascerà la Roma: Fiorentina interessata, ma c’è un ostacolo molto alto

Sulle pagine di Tuttosport si parla di Alessandro Florenzi, ormai diventato un caso a Roma. Fonseca non considera più il giocatore e a gennaio sarà messo sul mercato. Florenzi ha un contratto da oltre sei milioni lordi di ingaggio fino al 2023. In Italia piace a Fiorentina, Inter, Juventus e Sampdoria, ma per viola e blucerchiati l’ostacolo stipendio potrebbe essere duro da aggirare.