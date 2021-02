Flachi: “Fiorentina indecifrabile, Samp solida. Chi perde è nei guai”

Francesco Flachi, ex attaccante, ha parlato a La Nazione per analizzare il prossimo incontro tra Sampdoria e Fiorentina. Lui che cresciuto calcisticamente a Firenze si è ritrovato, durante la carriera, ad essere un eroe dei tifosi blucerchiati:

Sarà una partitaccia per entrambe, chi perde torna a cacciarsi nei guai. La Samp è una buona squadra, Ranieri ha capito subito il modulo ideale dando fastidio a tutte le avversarie. Fiorentina? Rimane indecifrabile. Incredibile che una rosa composta da questi giocatori non possa avere un briciolo di continuità. Dispiace vedere uno come Callejon in difficoltà, spero possa ritrovare fiducia.