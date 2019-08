Fischio d’inizio! Al Franchi una notte piena di stelle. Rocco sarà in Fiesole?

Stasera inizia il campionato della Fiorentina. Rocco Commisso sarà allo stadio e magari andrà in curva Fiesole. Adrenalina a mille contro il Napoli, l’avversario meno augurabile del campionato perché è il più forte, il più collaudato, ha confermato l’impianto di gioco e ha tenuto tutti i big. Previsioni difficili, ma, dopo anni di rancori e veleni, Firenze rema dalla stessa parte. Un valore aggiunto e benzina in più per tutti. E stasera ne servirà parecchia contro una squadra che in estate ha battuto il Liverpool e giocato alla pari con il Barcellona. Lo scrive La Nazione.