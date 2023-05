Firenze, top team eterno: la Grande Bellezza a cui manca solo il pallone

"Firenze si considera la città più bella di questo mondo e anche degli altri, fate largo, come se la supremazia fosse inevitabile per diritto di nascita. Ovvio che chi arriva da fuori non capisca, ma sono fatti suoi. Qui hanno vissuto fuoriclasse che altrove nascono in un milione di anni e noi fiorentini ci sentiamo discendenti di un top team: così in ordine sparso, come le convocazioni, in questa squadra hanno giocato anche Michelangelo, Leonardo, Dante, Brunelleschi, Donatello, Masaccio, Raffaello, il Ghirlandaio, Boccaccio, Giotto, Botticelli, Cimabue, Masaccio, Verrocchio, Machiavelli e Savonarola, Galileo, Lorenzo il Magnifico, Cosimo de’ Medici, e decine si altri grandi uomini, tutti antenati della Grande Bellezza. Le altre città possono solo perdere, al massimo pareggiare per un autogol. Dopo 62 anni la Fiorentina sta per giocare due finali di coppa e il calcio è una vetrina spaziale anche per una città usurata e arricchita dal rifornimento di turisti - risorsa e condanna - in costante bilico fra la delicatezza delle sue bellezze artistiche e l’impatto della massa, fra cultura e cash, orgoglio e svendita, palazzi rinascimentali e alloggi per turisti. Uno spettacolare bazar che conserva dentro se stesso la potenza nucleare di un ego assoluto, perché di Firenze ce n’è una sola. E il calcio è un lancio di coriandoli sui monumenti di quei geni che hanno reso questa città unica al mondo, presuntuosa come può esserlo una modella. Ovviamente bellissima, quasi più dei calciatori".