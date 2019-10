Firenze sogna con Ribery, Toni: “Tutti sorpresi, tranne me. Siamo solo all’inizio”

Come scrive La Gazzetta dello Sport, “Ribery è tante cose: un leader, un fenomeno, un uomo assist, un goleador, uno che ha la fame di un ragazzino, un modello per Chiesa, un orgoglio per Rocco Commisso e per Barone e Pradè che lo hanno corteggiato e portato a Firenze”. Firenze ha sempre avuto un debole per gli artisti del dribbling: Julinho, Chiarugi, Joaquin. E anche con FR7 è stato amore a prima vista. Alla rosea parla Luca Toni, ex viola e compagno di squadra di Ribery al Bayern: «Franck ha lasciato tutti a bocca aperta meno il sottoscritto. Ero sicuro che avrebbe incantato perché dentro ha la fame di un ragazzino. È un vincente nato e questa Fiorentina è un progetto divertente. Ribery ha bisogno di essere coccolato e i tifosi viola sanno come fare. E, attenti, siamo solo all’inizio».