Firenze riabbraccia Pedro: lunedì a disposizione di Montella

Su La Nazione si parla di Pedro. Come anticipato da violanews.com, il brasiliano arriverà questa sera a Firenze intorno alle 20. Il giocatore conta di mettersi a disposizione di Montella per lunedì, quando inizierà la vera preparazione alla sfida con la Juventus. Superato il grave infortunio al ginocchio destro che lo ha tenuto fuori dal settembre 2018 fino allo scorso aprile, Pedro dovrà essere valutato per la lesione muscolare alla coscia destra che lo ha bloccato l’11 agosto nel corso della sfida contro l’Atletico Mineiro. I medici della Fluminense parlarono allora di uno stop di almeno 3 settimane. Il tempo per il recupero è trascorso, ma solo lo staff medico viola potrà dare luce verde e mettere Pedro a disposizione di Montella.

