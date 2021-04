Firenze ha scelto Gattuso, ma il tecnico prende tempo: prima la Champions

Gattuso non ha alcuna fretta di firmare. Intanto i viola non sono i soli interessati...

Rino Gattuso, non è un mistero, potrebbe finire in estate alla corte di Rocco Commisso che lo stima parecchio come tecnico e come uomo. Per la Gazzetta dello Sport, in edicola oggi, è però prematuro parlare di un accordo vicino anche se l’approccio effettivamente c’è stato. E questa attesa non è data certo dalla Fiorentina che sarebbe già pronta a concludere il matrimonio, ma dal tecnico. Gattuso vuole infatti rimanere concentrato sul campionato in corso e per questo non ha alcuna fretta di firmare. Inoltre nel giornale si legge come, oltre a Commisso, anche la Roma dei Friedkin ha fatto qualche sondaggio per il tecnico calabrese. E al tempo stesso il potente Jeorge Mendes, l’agente portoghese di Gattuso, sta tenendo le fila di alcuni discorsi aperti in Premier League e anche nella Liga spagnola. Una esperienza stimolante all’estero non dispiacerebbe affatto a Rino che dal canto suo ama la Spagna e il suo modo di fare calcio. Tutte queste situazioni però si svilupperanno a campionato chiuso, quando ognuno tirerà le proprie conclusioni sulla stagione.