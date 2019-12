Firenze fischia, e ora Montella è nei guai

Altro che festeggiare i 70 anni, Rocco Commisso scuote la testa. La sua Fiorentina si sgretola in mille pezzi e, come scrive La Gazzetta dello Sport, è crisi. Tre sconfitte consecutive, un punto nelle ultime quattro sono numeri che fotografano il momento nero di una squadra in confusione e senza identità. Secondo la Rosea, la panchina di Montella non è più sicura nonostante la difesa del patron. E in tutto questo c’è l’infortunio alla caviglia destra di Ribery che sembra serio. I fischi finali accompagnano l’uscita della squadra, che dopo il gol di La Mantia attaccano a testa bassa con il 4-2-4 ma non sfondano. Martedì sera contro il Cittadella la Fiorentina la prova d’appello, altrimenti per Commisso è già tempo di decisioni.