“Firenze dice no al razzismo” prima di ogni gara

Cosimo Guccione, assessore allo sport, in collaborazione con la FIGC Firenze, ha avviato una campagna contro ogni forma di intolleranza

Come scritto su Il Corriere dello Sport, da ora in poi, prima di ogni gara nel territorio comunale di settimana prossima, verranno esibiti dei cartelli con la scritta "Firenze dice no al razzismo". Un'altra iniziativa per rispondere alle accuse ricevute dopo la partita tra Fiorentina e Napoli.