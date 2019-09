Firenze ai piedi di Ribery: lui ringrazia e si gode il centro storico

Franck Ribery deve ancora cercare una propria dimora a Firenze ma per quello ci sarà tempo. Come riporta Il Corriere dello Sport Stadio questa mattina, per queste questioni si attenderà l’arrivo della moglie Wahiba ed i suoi cinque figli. Al momento risiede nell’albergo scelto anche dai Commisso per le loro giornate fiorentine. Fin qui Franck si è goduto il centro storico sempre assieme ai suoi compagni, soprattutto con Boateng. Cene, uscite, passeggiate e locali per far conoscere al nuovo “Fenomeno” di Firenze la bellezza della città. Se lo trovi al ristorante o per strada non nega mai il saluto ai tifosi che lo portano già su un palmo di mano.

Intanto le magliette di FR7 vendute hanno raggiunto quota 4000.