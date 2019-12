Fiorentina Women’s, oggi il derby con l’Empoli: la Juventus resta nel mirino

Il primo tentativo di aggancio della Fiorentina Women’s alla Juventus è fallito con il ko nello scontro diretto di sabato scorso, ma il campionato è lungo e la Fiorentina vuole continuare a crederci. Certo, il distacco di sei punti è importante, ma le quattordici gare che mancano autorizzano a mantenere vivo il sogno. Adesso, sottolinea l’edizione odierna de La Nazione, l’importante sarà non sbagliare più un colpo, già a partire dal match di oggi, valido per la nona giornata di Serie A: alle 12 le viola sono attese a Monteboro dall’Empoli Ladies, per un Derby dell’Arno che mai come quest’anno si preannuncia molto equilibrato.