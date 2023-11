Fiorentina, un calcio alle difficoltà. Tornerà il tempo del bel gioco

Ci sono partite, che contano di più. Gare che possono lasciare il segno. Nel bene, o nel male. Per questo, la vittoria di ieri, pesa un quintale. Molto, ma molto di più di tre punti che valgono comunque un salto in classifica e il ritorno nella zona che vale l’Europa. Vale di più perché i viola arrivavano da tre sconfitte. Vale di più perché, per prendersela, i viola hanno dovuto soffrire. E vale di più perché, ancora una volta, nel momento più difficile questa squadra ha saputo trovare la forza per rialzarsi. Tornerà, magari, il tempo dello spettacolo, ma in certe partite si può benissimo farne a meno se ciò significa portarsi a casa il risultato, e dare un calcio alle difficoltà. Lo riporta il Corriere Fiorentino.