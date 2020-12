Fiorentina umile e operaia. Prandelli ha riunito i cocci

“La Repubblica” esalta la vittoria di una Fiorentina umile, operaia, schietta e diretta, così dopo i due pareggi che avevano riportato punti contro Sassuolo e Verona ieri sera la vittoria contro la Juventus ha rimesso in mostra anche gioco e voglia di difendersi con grande umiltà. La vittoria di Prandelli, che in un mese si è rimboccato le maniche e ha saputo riunire i cocci lasciati in eredità dalla precedente gestione. Una botta di punti e di entusiasmo che regalano un gran Natale alla Fiorentina, in attesa delle prime valutazioni sul mercato che dovranno portare nuove risorse in vista del 2021.

La gioia di Commisso dopo la storica vittoria di Torino