Tutti pazzi per il “Franck Sound”

Il forte legame tra i tifosi della Fiorentina e Franck Ribery aumenta ogni domenica, ogni volta che il folleto con la 7 viola incanta in campo, regalando grandi emozioni ai suoi nuovi sostenitori. Come racconta il Corriere dello Sport, ieri la Fiesole ha messo in scena il “Franck Sound”, una specie di coro che riprende il famoso “geyser sound” della nazionale islandese, con tutta la curva a battere le mani a ritmo e urlare “Franck” per tutta la durata dell’intervista post partita. Il giocatore, dalla sua, ha risposto ringraziando i tifosi e andando sotto la curva a prendere il virtuale abbraccio della sua nuova gente.