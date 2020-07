Fiorentina, troppo spesso senza gol. Dove sono le reti degli attaccanti?

Ormai la Fiorentina ha da tempo il brutto vizio di non mandare in porta i suoi attaccanti, e, più in generale, di non riuscire ad andare in porta tout-court. Lo denuncia il Corriere Fiorentino, che snocciola i dati: sette partite a secco nel corso dell’attuale campionato, su 298 tiri totali, che non sono pochi. C’è un evidente problema di mira, di concretezza. Montella, gliene va dato atto, lo aveva detto fin da subito che in rosa non c’erano elementi da doppia cifra, e che la sua avrebbe dovuto essere una cooperativa del gol. Ribery ci è andato in passato, ma nn è da lui che ci si aspettano tante reti, quanto da Cutrone, Chiesa e Vlahovic, fermi a 13, sì, ma in tre. Più sostanzioso l’apporto di Pezzella e Milenkovic, 3 reti a testa, mentre Benassi coi sette gol dell’anno scorso sembra quasi un bomber inarrivabile. E non è nemmeno una punta. Adesso tocca a Cutrone provare a insaccare i palloni offerti da Ribery, che col Sassuolo ha predicato nel deserto. Sarà questa la coppia giusta?