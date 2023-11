Fiorentina, tre sconfitte tutte diverse. Italiano parla ancora con la tribuna

La Fiorentina sceglie la linea del silenzio, come si legge nel comunicato ufficiale, in segno di rispetto di quanto accaduto qui a due passi a causa del maltempo. A parlare, allora, è il campo che è giudice di cassazione, perché, come dicono nello sport americano, ’la palla non mente’. Mai, potremmo aggiungere noi. E allora proviamo a rileggere quanto accaduto in campo e a bordo campo, con Italiano sorpreso a dialogare, fugacemente, con il parterre dietro la panchina. Argomento? Solo i diretti interessati possono saperlo, ma è intuibile che il nocciolo del problema sia il solito: il gol. La squadra viola dopo Napoli – lasciamo stare il Cukaricki – si è fermata. Sono arrivate tre sconfitte e tutte senza segnare. Se andiamo a guardare bene, i ko sono arrivati con tre tipologie di squadre differenti tra loro. Contro l’Empoli, una squadra sulla carta inferiore a te come qualità e intensità; contro la Lazio che gioca fisica e tutta spostata in avanti soprattutto in casa e contro la Juventus che ha pensato prima di tutto a coprirsi per non rischiare, lasciando di fatto giocare i viola. Lo riporta La Nazione.