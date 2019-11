Fiorentina, tre punti per farsi perdonare. Davanti a Commisso, senza Chiesa

Due pessime partite da farsi perdonare, Montella lo sa. Commisso pure, e infatti nella serata di ieri ha parlato alla squadra. Come scrive La Nazione, Cagliari e Verona hanno lasciato graffi profondi sull’immagine della squadra e infatti il patron viola ha fatto riferimento al senso di appartenenza e alla necessità di reagire subito. Commisso non ha mai visto vincere la Fiorentina al Franchi, e stasera ci sarà il neopromosso e tosto Lecce di Liverani che da calciatore ha portato in giro molti neuroni e adesso è un allenatore emergente. In casa Fiorentina tornano Castrovilli e Pulgar, e nel 3-5-2 viola a destra ci sarà spazio per Lirola. Il tutto senza Federico Chiesa…