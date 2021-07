Fiorentina tra le virtuose: tutti vaccinati, come solo altre tre squadre

La sicurezza prima di tutto: dovrebbe essere una stella polare, ma solo quattro squadre si sono già messe al riparo da focolai

Fiorentina, Bologna, Empoli, Milan: sono solo queste quattro le squadre che hanno vaccinato tutti i propri componenti, come si legge su La Nazione. L'argomento è di stringente attualità per via del caso Spezia, la FIGC vuole tornare al più presto alla normalità e spinge per avere tutti i giocatori di Serie A e B vaccinati entro breve. Per adesso, solo quattro squadre hanno eseguito il compito.