Come riportato da Repubblica, la banda di Prandelli è attesa da un mese decisamente intenso. Otto partite in trenta giorni delineeranno un’indicazione precisa sugli obiettivi di questa stagione. Match delicati, e complicati, da affrontare con la massima concentrazione. L’obiettivo di Prandelli è far crescere la rosa ed i suoi interpreti attraverso la consapevolezza dei propri mezzi. Con il Benevento, reduce da quattro sconfitte consecutive, deve necessariamente ricominciare la corsa.

Si andrà avanti senza fermarsi un attimo fino al 22 dicembre, quando la Fiorentina giocherà la sua ultima partita dell’anno in casa della Juventus. In mezzo la Coppa Italia contro l’Udinese, l’Inter, il Verona, la capolista Milan, l’Atalanta e la sorpresa Sassuolo. Partite non banali che metteranno subito a dura prova Cesare Prandelli. Vietato distrarsi.